رئيس الحكومة المصرية يتلقى تقريرا بحالة 5 أجانب مشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا

نشر مجلس الوزراء المصري، على "فيسبوك"، أنه في إطار المتابعة الدورية مع مستشفيات الحميات للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا"، تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، تقريراً من وزارة الصحة والسكان، يُفيد بدخول 5 حالات لأجانب مشتبه في إصابتهم بالفيروس، مستشفى حميات إمبابة، وعقب إجراء التحاليل المعملية لهم جاءت جميع النتائج سلبية.

ونشرت رئاسة مجلس الوزراء المصري أمس، تقرير الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة، الذي تلقاه رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، ويستعرض التفاصيل حول الاشتباه بإصابة سيدة دنماركية بفيروس كورونا في محافظة الجيزة.

وقال التقرير الذي نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء على "فيسبوك"، إنه تم حجز السيدة التي كانت تقيم بمنطقة المهندسين، بمستشفى حميات إمبابة شمالي المحافظة، مضيفًا أن نتائج التحاليل جاءت سلبية للكورونا وللأنفلونزا.

وأشار الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إلى أنه ورد بلاغ بتاريخ الأول من مارس/ آذار يشير إلى وجود حالة لشخص أجنبي يعاني من ارتفاع درجة الحرارة والتهاب الحلق والسعال، مقيمة بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة.

وتابع: "توجه فريق الطب الوقائي إلى مقر سكن الحالة، وحولها إلى مستشفى حميات إمبابة. وتم التقصي بشأنها وتبين أنها سيدة دنماركية تدعى بيتينا ستابيل وتبلغ من العمر 46 عامًا، وصلت إلى مطار القاهرة يوم الجمعة الماضي من البرتغال بعد ترانزيت في ألمانيا".

وأضاف: "تم توقيع الكشف الطبي، والتشخيص المبدئي كان اشتباه في الإصابة بفيروس (كوفيد 19)، كما تم عمل أشعة على الصدر، لم تظهر أي علامات على التهاب رئوي، وتم سحب عينة مزدوجة من الحلق والأنف ومزرعة بصاق وعينة سيرم من الحالة، وإرسالها إلى المعامل المركزية للفحص".

وأكد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان أن نتائج العينات جاءت سلبية للكورونا وسلبية للأنفلونزا في النهاية.

والأحد الماضي، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اكتشاف حالة إيجابية جديدة حاملة لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) داخل البلاد لشخص "أجنبي".

وقال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، إن الوزارة نجحت في اكتشاف حالة لشخص أجنبي إيجابي لفيروس "كورونا".

وأشار مجاهد، إلى أنه فور الاشتباه فى الحالة والتأكد من النتائج المعملية والتي جاءت إيجابية لفيروس كورونا، تم إحالته إلى مستشفى العزل، وهو يتلقى الآن الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف المتحدث الرسمي للصحة المصرية، أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيا والاطمئنان عليه، موضحا أن الحالة إيجابية للفيروس ولديه أعراض مرضية بسيطة، وحالته مستقرة.