وضع 11 شخصا عائدا من إيطاليا في الحجر الصحي بصفاقس

كشف علي العيادي المدير الجهوي للصحة بصفاقس التونسية، عن وضع 11شخصا في الحجر الصحي.

وقال العيادي إن "العدد الإجمالي للعائدين من إيطاليا الذين تم وضعهم في الحجر الصحي بصفاقس يبلغ 11 شخصا، وذلك منذ بداية تفشي فيروس كورونا في العالم"، بحسب موقع راديو "شمس أف أم".

ولفت العيادي إلى أن هؤلاء الأشخاص محل مراقبة صحية ويخضعون لكافة إجراءات الوقاية والسلامة داخل منازلهم بما فيها التعقيم وغيرها.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس الاثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها، لشخص تونسي عائد من إيطاليا.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات) أن "وزارة الصحة أعلنت، بعد ظهر الاثنين، عن تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد في تونس، وهي حالة مستوردة لتونسي عائد من إيطاليا ويبلغ من العمر 40 عاما".

وعاد المواطن إلى تونس في يوم 27 فبراير/ شباط، قادما من إيطاليا، ولم تكن تبدو عليه أعراض المرض.

وكان المواطن عائدا إلى تونس على متن باخرة من إيطاليا، وكان على متنها قرابة 250 شخصا، وتم إخضاعه للحجر الصحي، وحالته مستقرة.

ولم يفصح وزير الصحة التونسي، عن مكان الحجر الصحي لإبقائه سريا، مؤكدا أن الوزارة بدأت في فحص الأشخاص المخالطين عن قرب للمريض، وتنفيذ تدابير الحجر الصحي.

​ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، انتشر فيروس "كورونا" المستجد، في عدد من الدول الخليجية، من بينها الكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين، إضافة إلى إيران والعراق.