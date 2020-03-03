الداخلية السعودية تتخذ إجراءات جديدة تجاه زائري دول موبوءة بكورونا

قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، إنه تقرر اتخاذ إجراءات احترازية إضافية عند المنافذ الحدودية تجاه الأشخاص الذين زاروا دولاً موبوءة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المصدر، اليوم الثلاثاء، "نظراً إلى أن إجراءات التعامل مع هؤلاء الأشخاص تتم حالياً من خلال تتبعهم داخل المملكة، فإن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات إضافية للحد من دخولهم إلى أراضي المملكة، أثناء فترة حضانة الفيروس، أو اتخاذ إجراءات وقائية تجاههم عند المنافذ الحدودية"، بحسب موقع قناة "العربية" السعودية.

وقررت الداخلية أن "تقوم الجهات الأمنية في المملكة كل فيما يخصه بالتعاون مع أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، ترغب في تطبيق الإجراءات ذاتها، على القادمين إليها من السعودية".

وأشارت الوكالة إلى أنه تقرر قيام الجهات الأمنية فورا بالتنسيق مع نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، ليكون الدخول إلى المملكة، بالنسبة للأشخاص الذين كانوا مسافرين خارج تلك الدول وفقا لما يأتي:

1. في حال كان الراغب في دخول المملكة مواطناً سعودياً أو مقيما فيها، يتم إشعار السلطات السعودية عند المنفذ، وفق الآلية التي يتفق عليها الجانبان، بأنه كان قادماً إلى تلك الدولة الخليجية من الخارج خلال الـ14 يوما الماضية، مع إيضاح الدولة التي سافر إليها، وأن يتم اتخاذ الإجراءات الصحية الاحترازية في المنفذ.

2. في حال كان القادم مواطناً لإحدى دول مجلس التعاون الخليجي، أو مقيماً فيها أو ماراً بها، فلا يسمح له بدخول المملكة إلا بعد مضي 14 يوما متصلة، من تاريخ عودته إلى تلك الدولة الخليجية مع إيضاح الدولة التي سافر إليها والتأكد من عدم ظهور أعراض المرض عليه.

أعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان أصدرته، اليوم الاثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة لمواطن قادم من إيران.

وذكرت الوزارة، في بيانها الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "الصحة تعلن عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، دون أن يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران".