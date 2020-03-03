الكويت تطالب القادمين من 10 دول بشهادات معتمدة تؤكد عدم إصابتهم بكورونا

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، اليوم الثلاثاء، تعميما تطالب فيه جميع القادمين من 10 دول، بإجراء فحص طبي يؤكد خلوهم من فيروس كورونا المستجد قبل دخولهم البلاد.

ويشمل التعميم جميع القادمين من الفلبين والهند وبنغلاديش ومصر وسوريا وأذربيجان وتركيا وسريلانكا وجورجيا ولبنان.

وشددت الإدارة على أن يكون إجراء الفحص (شهادة - PCR) صادر من مراكز صحية معتمدة من قبل سفارات الكويت في هذه الدول، أو معتمدة من قبل السلطات الصحية في هذه الدول، في حال عدم وجود سفارة كويتية فيها.

وذكرت أن التعميم سيطبق من 8 مارس/آذار الجاري، مؤكدة أنه في حال عدم حمل القادم تلك الشهادة، فإنه سيمنع من دخول البلاد، وسيجري ترحيله على نفس خطوط الطيران الناقلة دون تحمل الدولة أي تكاليف مالية، وسيتم تغريم شركة الطيران المخالفة لهذا التعميم.

وأوضحت انه يستثنى من التعميم، المواطنون الكويتيون إذ تطبق عليهم إجراءات الفحص المعمول بها في مطار الكويت الدولي من قبل السلطات الصحية الكويتية.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت، الاثنين، تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس، مما رفع عدد الإصابات المسجلة بالمرض إلى 56 حالة.