"تحرك عاجل" من مصر بشأن أول مواطن يصاب بـ"كورونا"

كشفت وزارة القوى العاملة في مصر، أنها تعمل على الاطمئنان على حالة المصري المصاب بفيروس "كورونا" المستجد، في مدينة ميلانو الإيطالية.

وقال الوزير محمد سعفان، إنه "تلقى تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية في ميلانو، أشار فيه الملحق العمالي أنه تواصل مع المواطن المصري الذي أصيب بفيروس كورونا"، وذلك حسب صحيفة "المصري اليوم".

ونوه الملحق، إلى أن "المصاب الآن تحت الإقامة الجبرية في منزله، ومعزول تماما عن أسرته حتى إعادة الكشف الطبي عليه، في 16 مارس/ آذار الجاري"، مؤكدا "التواصل مع مسؤولي الشركة التي يعمل فيها المصاب للتأكد من ضمان كافة مستحقاته المالية خلال فترة علاجه، فضلا عن التواصل اليومي معه لتقديم أي طلبات قد يحتاجها".

وقال سعفان إنه "يتابع أولا بأول حالة المصريين العاملين في الخارج، بعد انتشار الفيروس في عدد من الدول، من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في سفارات وقنصليات مصر، مؤكدا أيضا أنه "يتابع يوميا مع مديريات القوي العاملة بمحافظات مصر، جميع الإجراءات العلاجية والوقائية والعمل على حماية العمال بالمنشآت بجميع قطاعات الدولة للحفاظ على هذه الثروة القومية".

وأعلنت السلطات الإيطالية أمس الثلاثاء وفاة 27 شخصا بسبب الفيروس الغامض في آخر 24 ساعة، ليصل عدد الضحايا هناك إلى 79، بينما يبلغ عدد المصابين بالعدوى 2502.