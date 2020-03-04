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    الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي

    "لغز الوفاة"... نجل السبسي يكشف تفاصيل مثيرة حدثت قبل وفاة والده

    © AFP 2020 / ERIC FEFERBERG
    العالم العربي
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    أكد حافظ قائد السبسي، النجل الأكبر للرئيس التونسي الأسبق الباجي قائد السبسي، عودته قريبا إلى تونس، التي غادرها بعد وفاة والده في يوليو/ تموز الماضي، مشيرا إلى أنه سيكشف عن حقائق حول ملابسات وفاة والده.

    © REUTERS / POOL
    بالفيديو.. السبسي إلى مثواه الأخير وجموع غفيرة تودعه على جانبي الطريق
    وقال السبسي، في تصريح مع موقع "إرم نيوز"، إن "وجود رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد في موقع القرار والسلطة، جعله غير مطمئن على سلامته الشخصية، حيث تعرض لمضايقات دفعته للابتعاد مؤقتا عن تونس"، متهما إياه بـ"ممارسة ضغوط على الجميع، وتوظيف أجهزة الدولة لترهيب منافسيه".

    وأكد أنه سيكشف "حقائق للرأي العام، بما في ذلك معطيات تتصل بالغموض الذي رافق وفاة الباجي قائد السبسي"، لافتا إلى أن "والده اكتشف قبل أيام من مرضه المفاجئ بضع حقائق وكان سيتخذ قرارات، لكن المرض هزمه، وأدى إلى وفاته". ورأى أن "رحيل يوسف الشاهد عن السلطة سيؤدي إلى انفراجة في الأوضاع العامة".

    وأردف نجل الرئيس الأسبق، أن "ما تفطن إليه الباجي قائد السبسي، رحمه الله، يتجاوز كثيرا المستوى السياسي إلى ملفات يتداخل فيها الفساد المالي بما يشبه السعي إلى تدمير الدولة"، مشيرا إلى أن "السبسي ظل يتعامل مع الشاهد بالحد الأدنى من العلاقات، حفاظا على مؤسسات الدولة وكان مستاء من ممارساته"، على حد قوله.

    وشهدت الأشهر الأخيرة لفترة حكم الباجي قائد السبسي، خلافا كبيرا بين رئيس الحكومة آنذاك ونجل الرئيس، ما لبث أن تحول لصراع بين مؤسستي الرئاسة والحكومة. ومنذ مغادرته تونس، يهاجم نجل السبسي، رئيس الحكومة السابق ويتهمه باستغلال أجهزة الدولة لـ"الانتقام من خصومه".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    تونس, يوسف الشاهد, الباجي قايد السبسي
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