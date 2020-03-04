"كردستان العراق" يعلق الدراسة ويلغي صلاة الجمعة ويمنع الفعاليات الدينية

وفي بيان لرئاسة الحكومة، اليوم الأربعاء: "أشرف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور البارزاني، اليوم الأربعاء 4 آذار 2020، على اجتماع خاص بمكافحة فيروس كورونا في إقليم كوردستان، وجرى في الاجتماع مناقشة آخر الاستعدادات والإجراءات المتخذة في إقليم كوردستان لمنع تفشي فيروس كورونا، وتطبيق التعليمات والقرارات الصحية اللازمة"، بحسب شبكة "رووداو" الإعلامية.

وأشار البيان إلى أن رئيس حكومة إقليم كوردستان أكد على أن "الحكومة تبذل كل ما في وسعها وكل ما يلزم ضمن واجباتها، لحماية الصحة العامة من أجل وقاية وضمان سلامة المواطنين في إقليم كوردستان".

ووفقا للبيان اتخذت الحكومة في اجتماعها اليوم 5 قرارات، القرار الأول: "انطلاقاً من المبدأ الذي تشدد عليه جميع الأديان في سلامة الروح والجسد، ونتيجة تسجيل عدد من الإصابات بفيروس كورونا في مدينة السليمانية

وما تبع ذلك من إيقاف الدراسة في المدارس وجميع النشاطات في مراكز تجمعات المواطنين، عليه تقرر إيقاف جميع المراسم والشعائر والفعاليات الدينية في المساجد والكنائس والمعابد بما في ذلك خطب الجمعة في الجوامع بجميع أرجاء إقليم كوردستان وحتى إشعار آخر".

والقرار الثاني هو "التأكيد على الاستمرار في تأمين جميع المستلزمات للمستشفيات ومراكز الحجر الصحي ومراكز المنافذ الحدودية في إقليم كوردستان".

وفي القرار الثالث قررت الحكومة "تشديد الإجراءات لتحجيم التنقلات في جميع المنافذ والمعابر الحدودية بالشكل الذي لا يؤثر على الحركة التجارية".

وفي القرار الرابع: "من أجل تقليل الخسائر التي تكبدها أصحاب المحال التجارية نتيجة الإجراءات الوقائية، أوعز مجلس الوزراء إلى الوزراء المختصين بتنفيذ التعليمات القانونية من أجل مراجعة الضرائب والأجور لهذه الأماكن في إطار آلية يتم فيها تقليل الخسائر المالية، فيما ستصدر الوزارات المختصة في هذا الصدد التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار".

أما القرار الخامس فهو: "على جميع الجهات ذات العلاقة في حكومة إقليم كوردستان تنفيذ جميع التعليمات الصحية في مخيمات اللاجئين والنازحين كافة، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية".

وأكدت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم، إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في مناطق مختلفة من البلاد.

وبحسب الوزارة، فقد سجلت الإصابات الثلاث في محافظتي النجف وديالي العراقيتين، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين داخل البلاد إلى 35 إصابة.