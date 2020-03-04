الصحة السعودية تعلن عن ثاني إصابة بفيروس كورونا

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته على موقع "تويتر"، إن الإصابة الجديدة "لمواطن لم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران، وكان مرافقاً في السفر مع الحالة الأولى".

نعلن عن ثاني إصابة بفيروس #كورونا الجديد لمواطن سعودي قادم من إيران عبر البحرين، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران، وكان مرافقاً في السفر مع الحالة الأولى التي أعلن عنها مسبقاً. — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) March 4, 2020

​وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت، الاثنين الماضي، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة لمواطن قادم من إيران.

وذكرت الوزارة، في بيانها: "الصحة تعلن عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، دون أن يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران".

وأوضحت الوزارة أن "الحالة معزولة في المستشفى وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات المعتمدة".