العراق يلغي إقامة صلاة الجمعة في مدينة كربلاء بسبب كورونا

قررت العتبة الحسينية في العراق، اليوم الخميس، عدم إقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع في مدينة كربلاء بسبب مخاوف تتعلق بفيروس "كورونا".

وقالت العتبة الحسينية المقدسة، في بيان لها: "تقرر عدم إقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع بسبب الظرف الصحي الراهن الذي يمر به العراق"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وكان شخصان في العراق قد لقيا حتفهما، أمس الأربعاء، جراء فيروس كورونا المستجد.

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي فيروس "كورونا" على نطاق واسع، لأشخاص قدموا جميعا من إيران، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات لمواجهة الفيروس، منها تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس، وإغلاق مراكز التجمع العامة لعشرة أيام، ومنع سفر المواطنين إلى كل من الصين، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، تايلاند، سنغافورة، إيطاليا، الكويت والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.

وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وانتشر في 71 دولة، حتى مساء أمس الثلاثاء، مسببا 3044 حالة وفاة، وأكثر من 89 ألف إصابة.