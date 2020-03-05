وزير المالية السوداني: نحتاج إلى عملة صعبة من أجل مشتريات إضافية

قال وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، إن بلاده بحاجة إلى العملة الصعبة من أجل مشتريات إضافية من المنتجات البترولية والقمح رغم المساعدة الخليجية.

وأكد الوزير في مؤتمر صحفي، أن "المخزونات الاستراتيجية من القمح انخفضت إلى ما يغطي استهلاك سبعة أيام فحسب خلال ديسمبر كانون الأول وإن السودان كافح لتوفير العملة الصعبة الضرورية لتخليص حمولة سفينة شحن قادمة"، بحسب رويترز.

وأكد وزير المالية أن "من حق الجيش السوداني أن يكون لديه شركات خاصة لدعم وتطوير الصناعات العسكرية مثل حال بعض الجيوش في العالم".

وأكد الوزير أن القرار الأمريكي برفع العقوبات عن السودان أمس الأربعاء "خفض سعر الدولار في البلاد".

وأوضح: "القرار الأمريكي برفع العقوبات عن السودان خفض سعر الدولار من 120 (في السوق الموازي) إلى 85 جنيهاً للدولار الواحد".

وبخصوص الأموال المنهوبة، قال الوزير إن "الجهات العدلية والقضائية السودانية تتابع ملف الأموال المنهوبة إلى الخارج".