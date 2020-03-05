إسرائيل تدرس منع صلاة الجمعة في الأقصى خوفا من كورونا

طلب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، من بنيامين نتنياهو السماح له بمنع صلاة الجمعة في المسجد الأقصى غدا بسبب كورونا.

وتابع بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "معا"، أن القرار لن يشمل دخول العمال الفلسطينين للعمل في إسرائيل.

وتسمح إسرائيل بحضور نحو 4000 فلسطيني للصلاة في المسجد الأقصى وهناك قلق من اختلاطهم بباقي المصلين الآخرين الذين قد يصابون بالفيروس وينشرونه.

وأصدرت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك تعميما جاء فيه "عملا بتوصية وزارة الصحة فإن دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك بدأت من اليوم بتعقيم المساجد المسقوفة في المسجد الأقصى المبارك قبيل وبعد كل صلاة وذلك باستخدام مواد التعقيم الموصى بها من وزارة الصحة وحسب منظمة الصحة العالمية".

وأهابت دائرة الأوقاف الإسلامية بجميع المصلين والوافدين للصلاة في المسجد الأقصى والمساجد الأخرى في صلوات أيام الجمع وكافة الصلوات، "اتباع كافة إرشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار هذا الفيروس، ولنقي أنفسنا وغيرنا من العدوى".

واليوم الخميس، قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية اتخاذ عدة إجراءات في إطار خطة الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأصدرت الوزارة، اليوم الخميس، تعميما على كافة الخطباء، بعدم الإطالة في خطبة وصلاة الجمعة قدر الإمكان، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ودعت الوزارة "كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة، ومن تظهر عليهم علامات كالسعال وارتفاع درجات الحرارة، إلى الصلاة في منازلهم وعدم الذهاب للصلاة في المسجد وعدم الاختلاط مع غيرهم".

وأكدت الأوقاف الفلسطينية أن "هذا التعميم يأتي عملا بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف في حفظ النفس"، وحرصا منها على اتخاذ التدابير الوقائية لانتشار "كورونا".