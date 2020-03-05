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    حي سراقب بمحافظة إدلب بعد تحريره من قبل قوات الجيش العربي السوري، سوريا، 29 فبراير 2020

    أرتال لم ترحم... دمشق تنشر مشاهد لتدمير 100 آلية وعربة تركية... صور وفيديو

    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
    العالم العربي
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    نشرت وكالات الإعلام الرسمي السورية، اليوم الخميس، مشاهد فيديو وصور لتدمير أعداد كبيرة من الآليات والمدرعات في محافظة إدلب السورية.

    نقلت قناة "السورية" الرسمية، عن مراسلها في إدلب، أنباء عن تدمير ما يقارب من 100 آلية وعربة تركية كانت تقاتل في إدلب، بحسب المصدر.

    ومن جهتها نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" مشاهد جوية مصورة، تظهر تدمير أعداد كبيرة من الآليات العسكرية، من خلال توجيه ضربات جوية مركزة على أماكن انتشارها في ريف إدلب.

    وبينت المشاهد تدمير أرتال وسيارات عسكرية ودبابات، وهروب الأفراد من داخلها، بالإضافة لتدمير المقرات وأماكن انتشار العربات.

    وكان إرهابيو "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا) قد استأنفوا، في وقت سابق من اليوم، إطلاق النار على مدينة سراقب السورية والطريق السريع "M5" الذي يربط مدينتي دمشق وحلب.

    ووفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، فإن المدفعية السورية استهدفت مواقع إطلاق النيران من قبل المسلحين، مشيرا إلى تعقيد الوضع بعد عدة ساعات من الهدوء الحذر.

    تأتي هذه المشاهد بالتزامن مع وصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية التطورات في إدلب.

    وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن مباحثات انفرادية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان استمرت لمدة 3 ساعات وبعدها انضمت إليهما الوفود المرافقة.

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    الكلمات الدلالية:
    الجيش التركي, الجيش السوري, إدلب, سوريا
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