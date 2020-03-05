الحوثي: أمريكا أثبتت أن لا إرهاب حتى في أفغانستان وأنها كانت مؤامرة استخباراتية

علق القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، اليوم الخميس، على توقيع اتفاق سلام بين أمريكا وحركة طالبان الأفغانية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة له على حسابه في "تويتر": "إن أمريكا أثبتت أن لا إرهاب حتى في أفغانستان وأنها كانت مؤامرة استخباراتية كما قلت".

ووقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" الأفغانية، السبت الماضي، في العاصمة القطرية الدوحة، اتفاقا لوقف أعمال العنف وإحلال السلام في البلاد.

ويقضي الاتفاق بين أمريكا و"طالبان" بالانسحاب الكامل للقوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان خلال 14 شهرا.

ونص الاتفاق أيضا على أن أمريكا ستعمل فورا على خطة مع كل الأطراف المعنية للإفراج عن السجناء السياسيين والمقاتلين.

كما أن أمريكا والحكومة الأفغانية ستفرجان عن نحو 5 آلاف أسير و"طالبان" ستفرج عن نحو ألف أسير بحلول 10 مارس/آذار.

بالإضافة إلى أن أمريكا تهدف إلى رفع العقوبات عن أعضاء طالبان بحلول أغسطس/آب 2020.

وأكد الاتفاق على انسحاب القوات الأمريكية وحلفائها والتحالف من خمس قواعد عسكرية خلال 135 يوما.