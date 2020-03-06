الحوثي يعلق على دعوة وزير الخارجية البريطاني اليمن إلى خفض التصعيد العسكري

علق القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد على الحوثي، يوم الخميس، على تصريحات لوزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، دعا فيها إلى خفض التصعيد العسكري في اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد الحوثي، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "‏أخطأ دومينيك راب الطريق وكان المفترض من أجل خفض التصعيد اللقاء بالخبراء البريطانيين والأمريكيين في غرفة العمليات المشتركة فهم من يديرون المعركة ويصعدون في الجبهات".

وأضاف ساخرا: "وبالمناسبة تأخذ أيضا تقرير عن الطائرة نوع تورنادو"، في إشارة إلى المقاتلة التي أسقطتها "أنصار الله"، منتصف فبراير المنصرم.

وبشأن دعوة الوزير البريطاني إلى خفض التصعيد العسكري، قال الحوثي: "نوافق الوزير على إيقاف العدوان الإجرامي وليس خفضه وهنا الفرق".

أخطأ دومينيك راب الطريق وكان المفترض من أجل خفض التصعيد اللقاء بالخبراء البريطانيين والامريكيين في غرفة العمليات المشتركة فهم من يديرون المعركة ويصعدون في الجبهات

وبالمناسبة تأخذ أيضا تقرير عن الطائرة نوع تورنادو

أننا نوافق الوزير على إيقاف العدوان الاجرامي وليس خفضه

وهنا الفرق https://t.co/oIXvS4A2U0 — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 5, 2020

وكان وزير الخارجية البريطاني أكد عقب لقائه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في الرياض، "ضرورة خفض التصعيد عاجلا من قبل جميع الأطراف والاجتماع حول الطاولة قبل وقوع مزيد من الخسائر بالأرواح بلا داعي".

واعتبر دومينيك، الصراع في ‎اليمن، "واحدا من أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم التي من صنع الإنسان"، مجددا التأكيد على "دعم بريطانيا لحل سياسي في اليمن".