الدفاع التركية: تحييد 21 من أفراد الجيش السوري بعد مقتل جنديين تركيين في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع التركية، فجر الجمعة، عن تحييد 21 من أفراد الجيش السوري، وتدمير مدفعين وقاذفتين للصواريخ بعد مقتل اثنين من جنودها في وقت سابق.

وقالت الوزارة التركية، في بيان، عبر حسابها بموقع"تويتر"، ونقلته وكالة الأناضول الرسمية للأنباء: إنه "عقب استشهاد جندي من قواتنا، تم بواسطة طائرة مسيرة بدون طيار مسلحة، تحييد 21 من عناصر قوات الجيش السوري".

وأضافت الوزارة: "كما دمرت الطائرة المسيرة مدفعين وراجمتين للصواريخ تابعة للجيش السوري خلال الغارات التي نفذت في حوالي الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي".

Bahar Kalkanı Harekâtında 5 Mart tarihinde kahraman silah arkadaşımızın şehit edilmesini müteakip SİHA ile 16:00 civarında icra edilen atışlarla Rejime ait 2 top ve 2 ÇNRA imha edilmiş, 21 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiş, şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 5, 2020

وأشارت الوزارة إلى أن جنديين قتلا يوم الخميس بينما أصيب ثلاثة آخرون بعد أن فتحت القوات السورية النار على مدينة إدلب في شمال غرب سوريا.

ودخل نظام وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية، الذي تم الاتفاق حوله، الخميس، بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، حيز التنفيذ.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في وقت سابق، اليوم الخميس، أن روسيا وتركيا توصلتا إلى وثيقة مشتركة حول التسوية في سوريا، بعد المحادثات في الكرملين.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي: "بناء على نتائج مفاوضاتنا، اتفقنا على وثيقة مشتركة، سيتم الإعلان عن بنودها من قبل وزراء الخارجية".

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا وتركيا ستنشئان ممرا آمنا بطول 6 كم إلى شمال وجنوب الطريق "M4" في سوريا، لافتا إلى أن أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف جميع الأعمال القتالية على طول خط التماس ابتداء من منتصف ليلة 5 مارس.

وانطلقت الخميس، في موسكو، المفاوضات بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، التي تتركز على قضايا التسوية في سوريا وعلى رأسها سبل إيجاد حل للأزمة الراهنة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب.