انتحاري يفجر نفسه قرب السفارة الأمريكية في تونس

أقدم انتحاري، اليوم الجمعة، على تفجير نفسه بحزام ناسف بالقرب من السفارة الأمريكية في تونس العاصمة.

وذكرت مراسلة "سبوتنيك" أن التفجير وقع بالقرب من دورة أمنية كانت متمركزة بالقرب من السفارة الأمريكية، والمنفذ كان يقود دراجة نارية.

© Sputnik . M.Gdeira تفجير قرب السفارة الأمريكية في تونس

​ونشرت وسائل إعلام تونسية صورا للدمار الذي خلفه التفجير، الذي وقع في منطقة البحيرة.

وذكرت إذاعة "موزاييك إف إم" أن الهجوم أسفر عن 5 إصابات متفاوتة في صفوف قوات الأمن الموجودين في المكان.