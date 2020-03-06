وزير خارجية عمان: لا تنافس ولا قطيعة بين مصر وإثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

قال وزير الخارجية العمانية، يوسف بن علوي، إن نظيره المصري سامح شكرى شرح له الموقف المصري من مفاوضات سد النهضة.

وأضاف: "نتفهم جيدا موقف مصر لأنها في مرحلة حساسة"، مؤكدا أن مصر لن تتخلى عن مبادئ الحياة وحقها في مياه نهر النيل.

وتابع أن "مصر لها ظروفها والسودان لها ظروفها وإثيوبيا أيضا لها ظروفها.. والأهم ألا نشمت في بعض"، وقال: "لا تنافس ولا قطيعة بين مصر وإثيوبيا في مفاوضات سد النهضة".

وحول قرار وزراء الخارجية العرب، أمس، بدعم مصر والسودان في أزمة سد النهضة، أكد ابن علوي أن القرار تحدث عن الثوابت والحقوق التاريخية، مشيرا إلى أن الجميع يساند موقف مصر والعالم كله يسانده.

وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية رفضها قرار الجامعة العربية بشأن سد النهضة برمته، معتبرة أنه يقدم دعما "أعمى" لبلد عضو (في إشارة إلى مصر) دون مراعاة حقائق رئيسية في المحادثات بشأن سد النهضة.

وأشاد البيان، اليوم الجمعة، بالموقف الذي اتخذته حكومة السودان لرفضها تأييد "قرار" جامعة الدول العربية، لافتة إلى أن "السودان أثبت مرة أخرى موقفه المتمثل في كونه صوت العقل والعدالة".

وأعربت الخارجية عن تقديرها العميق للموقف السوداني الذي قالت إنه يساعد في تقديم الحلول المربحة لجميع الأطراف المعنية، من خلال الالتزام بالحوار.

وقالت الوكالة الرسمية المصرية، الخميس، إن السودان تحفظ على قرار وزراء الخارجية العرب بالتضامن مع مصر والسودان في ملف "سد النهضة".

وأضافت الوكالة أنها علمت أن السودان تحفظ على مشروع قرار من مجلس وزراء الخارجية العرب، وهو القرار الذي أكد تضامن الجامعة العربية مع موقف مصر والسودان الخاص بسد النهضة الإثيوبي باعتبارهما دولتي المصب.