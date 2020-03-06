مصر... القبض على مواطن يتسلق الهرم

ألقت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، القبض على مواطن مصري، بعدما شوهد في منطقة أهرامات الجيزة، وهو يتسلق الهرم الأكبر.

وتصدى أفراد الأمن من شرطة وزارة السياحة والآثار للزائر، وأجبروه على النزول، وتم اقتياده إلى قسم شرطة السياحة والآثار بالهرم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، بحسب بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار.

ولفتت الوزارة إلى أن مجلس النواب المصري، وافق في جلسته العامة في شهر فبراير/ شباط، على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المصرية، باستحداث مادتين بقانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983 لتجريم ومعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسلق الآثار المصرية وارتكاب أي سلوك مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد في المتاحف أو الأماكن الأثرية أو الدخول خلسة بها، كما تضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما.