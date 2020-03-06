الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بشأن الطواف في الحرم المكي

قالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، إن أمرا ملكيا صدر من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يسمح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتبارا من فجر، السبت.

ونقلت الوكالة عن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إعلانه صدور أمر الملك سلمان بن بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتبارا من فجر يوم السبت وفق الخطة المرسومة لذلك.

وأكد السديس ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع جميع العاملين في المسجد الحرام لخدمة مرتاديه.

ولفت الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى الانتباه إلى حرص القيادة الرشيدة على توفير سبل الراحة والطمأنينة والأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.

#عاجل

صدور أمر سامٍ بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين من فجر اليوم السبت.https://t.co/GXyj0EyC1f#واس pic.twitter.com/4gKgkj6RIh — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 6, 2020

وكانت المملكة العربية السعودية قررت، الأربعاء الماضي، إيقاف تأدية مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي لمواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما أعلنت وزارة الخارجية السعودية، تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا، وتعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد خطرا فيها، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة.