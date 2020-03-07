الصناعة السورية تبدع في معارض القاهرة للملابس وماكينات النسيج... صور

لاقت أجنحة الشركات السورية المشاركة في معرض "كايرو فاشن" للملابس في أرض المعارض والمعرض الدولي العاشر لماكينات صناعة الملابس والمنسوجات في العاصمة المصرية القاهرة إقبالا واسعاً من الزوار.

وقال السفير السوري في مصر، بسام درويش، خلال زيارته للأجنحة السورية المشاركة، حسب ما نشرته وكالة "سانا" للأنباء: "إن الصناعة السورية متفوقة دائماً وقادرة على المنافسة" مشيراً إلى أنه "رغم الأزمة التي مرت على سوريا، شارك الصناعيون السوريون بنشاط في المحافل والمعارض الدولية ليكونوا خير سفراء لبلدهم".

ونوه القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية لدى مصر إلى أن "الشركات السورية المشاركة والتي بلغ عددها 150 شركة في معرض "كايرو فاشون" و10 شركات في معرض ماكينات الملابس وجهوا رسالة لجميع المشاركين وللجمهور بأن سورية باقية قوية وأن أبناءها لديهم القدرة على البناء والتعمير."

وأضافت "سانا" قول رجل الأعمال رئيس الجالية السورية في مصر ورئيس مجلس إدارة شركة "قطونيل"، باسل سماقيه، "أن المنتج السوري له بصمة مميزة يلاحظها الجميع ودائماً ما تواكب الصناعة السورية التطور الصناعي والتقني وتقدم كل ما هو جديد".

بدوره وصف محمد الشريف رئيس لجان المعارض بالاتحاد العربي للمعارض ومدير المعارض بـ "كايرو فاشون" ان "الوجود السوري في المعرض ملفت ومميز" معرباً عن اعتزازه بالمشاركة السورية في الفعاليات كافة.