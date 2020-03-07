سلطنة عمان توصي بتعليق كافة التجمعات والفعاليات والمؤتمرات الدولية في البلاد

أوصت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم السبت، بتعليق كافة التجمعات والفعاليات والمؤتمرات الدولية في السلطنة، في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، إنه "بناء على المستجدات الأخيرة بشأن فيروس كورونا، توصي اللجنة الفنية المعنية بمتابعة المرض بتعليق جميع التجمعات والفاعليات والمؤتمرات الدولية التي تستضيف مشركين من خارج السلطنة".

— وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) March 7, 2020

​وكانت السلطات العمانية قد اتخذت عدة قرارات احترازية لمكافحة انتشار فيروس "كورونا"، من بينها توقيف العمل بالتنقل بالبطاقة الشخصية للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، كما منعت دخول الزائرين من الدول المنتشر فيها فيروس كورونا المستجد، وعبر كل المنافذ.