بسبب كورونا... طيران الإمارات تقدم إعفاءات لزبائنها اعتبارا من اليوم

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإماراتية "طيران الإمارات"، تقديم تسهيلات لعملائها وخيارات أوسع بشأن جميع الرحلات، التي تصدر اعتبارا من اليوم السبت 7 مارس/آذار إلى 31 من نفس الشهر.

ووفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية، فإنه بموجب السياسة الجديدة، بإمكان المتعاملين تغيير خطط سفرهم نتيجة لأي تطورات تتعلق بفايروس كوفيد-19.حجوزاتهم إلى أي تاريخ للسفر، خلال 11 شهرا، في نفس فئة الحجز من دون فرض غرامات تغيير، فيما تطبق فروقات السعر في حال وجوبها.

Emirates introduces waiver policy for all booked tickets issued on or from today, 7 March until 31 March 2020, allowing customers to change travel dates, without additional change and reissuance fees.#FlyEmiratesFlyBetter #EmiratesAirline https://t.co/k5voVwXg9C pic.twitter.com/9dOICzXaXn — Emirates Airline (@emirates) March 7, 2020

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في الشركة، عدنان كاظم "نريد أن يشعر عملاؤنا بالراحة والثقة وأنهم يحظون بدعمنا الكامل عند التخطيط للسفر، وأننا نقدم لهم أفضل الأسعار من دون فرض رسوم تغيير في حال قرروا تأخير أو تعديل مواعيد رحلاتهم. ونظراً للتطورات المتسارعة، فإننا سنواصل البحث عن وسائل لتوفير المرونة والاطمئنان وراحة البال لهم".

وأضافت الشركة أن هذه السياسة تنطبق على جميع الوجهات عبر شبكة خطوط طيران الإمارات العالمية.