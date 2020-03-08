مقتل 26 عراقيا في حادث تصادم بسوريا

واصطدمت شاحنة وقود بحافلات ركاب وسيارات أخرى، وحسب "أسوشيتدبرس" قال أحمد الصحاف، المتحدث باسم الخارجية العراقية، إن "الجثث ستنقل إلى العراق".

وقتل 32 على الأقل فى الحادث، وأصيب 77 آخرون.

وقال وزير الداخلية السوري، محمد خالد رحمون، للصحفيين إن "المكابح تسببت في فقدان السائق التحكم في شاحنة الوقود، مما أدى إلى تحطم 15 مركبة على الأقل".

وكان محافظ ريف دمشق المهندس علاء إبراهيم أكد في تصريح مماثل أن كل الوحدات الشرطية وسيارات الإسعاف استنفرت فور وقوع الحادث وعملت على نقل الوفيات والمصابين إلى مستشفيات القطيفة والشرطة والمشافي العامة بدمشق وتم تأمين الإجراءات الإسعافية اللازمة للمصابين.