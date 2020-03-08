برلماني: تأثير كورونا على السياحة المصرية أقل من باقي الدول

اعتبر رئيس لجنة السياحة والطيران بالبرلمان المصري، النائب عمرو صدقي أن تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد على السياحة في مصر يعد منخفضا قياسا بدول مثل إيطاليا وفرنسا وغيرها، ورأى أن تحسن الجو في مصر سيقلل من مخاطر انتشار الفيروس.

القاهرة – سبوتنيك. وقال صدقي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "هناك تأثير بالفعل على السياحة بسبب فيروس كورونا في كل العالم، ولكن حتى الآن التأثير في مصر يعد أقل كثيرا مقارنة بأغلب الدول التي ظهرت بها إصابات، كما أننا نتطلع لتحسن الجو في مصر وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يقلل من مخاطر هذا الفيروس".

وأضاف "حتى الآن هناك نسب إلغاء محدودة، قد تكون في حدود 25 بالمئة بحسب المتداول، ولا تتعلق تلك الإلغاءات بمصر، ولكنها تتعلق بإلغاء رحلات الطيران وخاطر التنقل بين المطارات والفنادق".

وتابع صدقي: "هناك تفهم من قبل الجهات الرسمية في مصر للأزمة وجدية في التعامل معها، وهو ما يقلل من أثر الأزمة على السياحة، ولكن لابد أن نتوقع هذا الأثر، فبسبب كورونا ألغيت في أنحاء العالم مسابقات رياضية وفعاليات اقتصادية هامة وثقافية وسياسية، وهو ما يعني أن التأثير على السياحة سيكون حتميا".

وقال صدقي "نضع في اعتبارنا أيضا أن السياحة في مصر تمكنت من عبور أزمات أكبر، فقد وصل الأمر في سنوات ماضية إلى أزمة مستحكمة وكان قطاع السياحة على وشك الانهيار، ولكن تمكن من التعافي مجددا، وتأثير كورونا لن يكون بحجم ما عاناه قطاع السياحة في مصر من قبل".

من جانبه اعتبر عضو غرفة السياحة المصرية ناجي العريان أن أثر فيروس كورونا على السياحة في مصر ليس مباشرا، موضحا في حديثه لوكالة "سبوتنيك": "بعكس خطر الإرهاب مثلا والذي عانت منه السياحة في مصر لفترة، تأثير كورونا على السياحة غير مباشر، فهناك تراجع في حركة الطيران نتيجة لانتشار الفيروس وهو ما يؤثر على السياحة، وهناك ترقب وحذر من قبل المسافرين عبر العالم وهو ما يؤثر أيضا".

وأضاف العريان "حتى الآن إلغاءات حجز السياحة في حدود ضيقة، وناتجة من حالة من الانتظار والتروي لدى المسافرين، ومع حلول الربيع وتحسن الطقس نأمل أن الأثر سيتراجع".

كانت وزارة الصحة المصرية أعلنت عن إصابة 45 من المصريين والسياح الأجانب على متن باخرة سياحية نيلية بين الأقصر وأسوان، واتخذت الحكومة المصرية إجراءات العزل الصحي للمصابين، كما أعلنت عن تكثيف الإجراءات الصحية في المطارات والموانيء والمنافذ البرية لمواجهة انتشار الفيروس.