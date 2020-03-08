الحكومة الفلسطينية تؤكد عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا

أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم أن جميع الفحوص التي أجريت اليوم لمن خالطوا مصابين بفيروس كورونا جميعها سلبية ولا وجود لمصابين جدد.

رام الله - سبوتنيك. وقال ملحم، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد في مقر مجلس الوزراء برام الله، "جرى اليوم أخذ عينات لـ164 شخصا خالطوا المصابين بفيروس كورونا وأظهرت النتائج أنهم غير مصابين بالفيروس"، مشيرا إلى أن السياح الأمريكيين سيغادرون البلاد الليلة أو غدا.

وأضاف أن حالة المصابين الـ19 المتواجدين بفندق انجل في بيت لحم جيدة، ولم يطرأ أي انتكاسة على صحتهم، لافتا إلى أن باقي المحافظات خالية من الإصابات بفيروس كورونا.

يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت مساء أمس، ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا إلى 19 مصابا وجميعهم في محافظة بيت لحم، وتم وضعهم في حجر صحي.

وقرر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، قرر، الجمعة الماضية، تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية لاحتواء الفيروس، من بينها إلغاء جميع الحجوزات للوفود السياحية في كافة فنادق فلسطين، وليس في بيت لحم فقط.

وبحسب بيان صدر عن مكتبه، جرى اعتماد أماكن للحجر الصحي في جميع المحافظات الفلسطينية وإجراءات قانونية بحق كل من يخترق الحجر البيتي وتشكيل خلية أزمة في كل محافظة، بالإضافة إلى إغلاق مدينة بيت لحم ومنع التنقل منها وإليها إلا للحالات الطارئة.

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولاً في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 في سوق لبيع الحيوانات البرية بمدينة ووهان الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.

ويواصل الفيروس تفشّيه، إذ بات منتشرًا خارج الصين في عشرات الدول، تسبّب فيها بمئات الوفيات وآلاف الإصابات.