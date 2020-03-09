إلغاء عدد من الرحلات القادمة إلى لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الإثنين، أنه تم إلغاء عشرات الرحلات الجوية القادمة إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكر موقع "Tayyar.org" اللبناني نقلا عن مصادر في مطار بيروت دولي، أنه تم إلغاء 15 رحلة جوية من طهران ودبي وروما ودول أخرى وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في تلك البلاد.

وبحسب الوكالة الوطنية لإعلام اللبنانية أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد، تسجيل 4 إصابات جديدة بالفيروس، وبالتالي ارتفاع عدد الحالات الإيجابية في لبنان إلى 32 مصابا: وضع 29 منهم مستقر، و3 في وضع حرج.

وحسب التقرير استقبل مستشفى رفيق الحريري الجامعي خلال الـ24 ساعة الماضية 100 حالة في قسم الطوارىء، المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، خضعت جميعها للكشوفات الطبية اللازمة، وقد احتاجت 19 حالة منها إلى دخول الحجر الصحي استنادا إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي.