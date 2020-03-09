السفارة الأمريكية بالخرطوم تعلق على محاولة اغتيال حمدوك

وعبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، غردت: "تشعر السفارة الأمريكية بالصدمة والحزن إزاء الهجوم على موكب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك. خالص تعازينا للضحايا وسنواصل دعم الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين وتضامنا مع الشعب السوداني".
تشعر السفارة الأمريكية بالصدمة والحزن إزاء الهجوم على موكب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك. خالص تعازينا للضحايا وسنواصل دعم الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين وتضامنا مع الشعب السوداني.— US Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) March 9, 2020
وقال التلفزيون السوداني، إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك نجا، اليوم الاثنين، من محاولة اغتيال في العاصمة الخرطوم.
وأضاف التلفزيون، أن حمدوك نُقل إلى مكان آمن.
ونقلت قناة "سكاي نيوز"، عن مراسلها قوله إن "المعلومات تشير إلى أن عبوة ناسفة استخدمت في تفجير السيارة"، مؤكدا أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار".
كما نقلت القناة عن شهود عيان، إن "الانفجار وقع شرق جسر كوبر شمال شرق الخرطوم واستهدف سياراتين كانت إحداهما تقل رئيس مجلس الوزراء السوداني مما أدى لإصابة شخص بجروح طفيفة.
من جانبها، أعلنت منى عبد الله زوجة رئيس الوزراء السوداني تعرض سيارة زوجها للتفجير، مؤكدة أن "حمدوك بخير ولم يصب بشيء". وأضافت: "إذا ذهب حمدوك سيأتي ألف حمدوك من بعده".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)