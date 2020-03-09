وزير الصحة اللبناني: حالتا إصابة حرجة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، أن فيروس كورونا في مرحلة الانتشار المحدود لا العام في لبنان.

وقال حمد: "لبنان، وبالرغم من كل الضغط والكلام عن الفيروس، لا يزال من بين البلدان المتوسطة من حيث عدد الإصابات بكورونا وهو أمر جيد ويعود ذلك إلى ارتفاع منسوب الوعي بين اللبنانيين ما يساعد كثيرا للحد من انتشار هذا الفيروس".

وتحدث حمد عن "حالتين حرجتين واحدة للرجل المسن الذي يعاني من أمراض مزمنة ومستعصية والثانية للحالة التي نقلت من مستشفى المعونات في جبيل والتي تأخرت في دخول المستشفى علمًا أنه كان يتلقى علاجًا منزليًا بالمضادات الحيوية".

وأضاف حسن في حديثه: "عندما نقول إن هناك حالة واحدة مجهولة المصدر مصابة بكورونا فهذا يظهر الشفافية التي وعدنا بها".

ولفت إلى أن "تضارب المعلومات يحصل بفعل الحملة العشوائية وغير المنظمة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تربك الرأي العام"، طالبا "التواصل مع الوزارة في حال تسجيل أي حالة في أي مؤسسة استشفائية خاصة".

وعن مصير المدارس والعام الدراسي، قال حسن: "إذا التزمت البيئة الثانية بالإرشادات الجدية أسوة بالبيئة الأولى وتراجع عدد تسجيل الحالات في الأيام المقبلة يبنى على الشيء مقتضاه".