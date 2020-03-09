تونس تسجل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا

قال شكري حمودة مدير عام الصحة الأساسية ورئيس اللجنة القارة لمجابهة فيروس "كورونا" في تونس، إنه تم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح المسؤول، في حديث مع "سبوتنيك"، أن "هناك حالتين مستوردتين و حالة عدوى محلية، زوجة أصيبت بالعدوى من زوجها".

وبهذا يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس إلى 5 أشخاص.

وكانت تونس أعلنت، في 2 مارس/ آذار، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد على أراضيها، لشخص تونسي عائد من إيطاليا.

وكانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا المستجد" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول، وسجلت وفيات بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.