دمشق ترفض تجديد ولاية لجنة التحقيق الدولية بسبب "معاييرها المزدوجة"

وقال مندوي سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، حسام الدين آلا، في جلسة لمجلس حقوق الإنسان، عقدت اليوم الاثنين، إن إنهاء معاناة السوريين يتطلب "الكف عن النفاق والتسييس والتوقف عن الاستثمار بالإرهاب وخلق الظروف المواتية لعودة المهجرين السوريين إلى ديارهم".

واعتبر ألا أن اللجنة تقوم بتوزيع الاتهامات على سوريا وحلفائها في الوقت الذي "ينبري أعضاؤءها للدفاع عن العدوان التركي وتبرير انتهاكاته وجرائمه على الأراضي السورية"، بحسب "سانا".

وأشار مندوب سوريا إلى أن "الارهاب الاقتصادي" الذي تمارسه بعض الدول، كأمريكا والاتحاد الأوروبي، هي "المعاناة الأكثر وحشية من خلال فرض إجراءات قسرية أحادية الجانب بالتزامن مع قيام أمريكا بسرقة الموارد النفطية السورية".