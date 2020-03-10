الصحة العالمية تحدد متى تعلق الدول الدراسة فيها بسبب تفشي كورونا

حددت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية، متى يمكن أن تعلق الدول الدراسة فيها، بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

ونقل موقع "مصراوي" عن داليا سمهوري، مدير برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية ومدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط في منظمة الصحة العالمية، قولها إن هناك تصنيفات مختلفة لانتشار فيروس كورونا في الدول.

وأوضحت المسؤولة بالصحة العالمية، قائلة: "هناك المستوى الأول، الذي لم تسجل فيها إصابة بأي حالات عدوى من كورونا، أما المستوى الثاني فالدول التي تم تسجيل حالات عدوى بها ولكن مرتبطة بمناطق محددة وليس في كل عموم الدولة والحالات تكون محدودة".

وتابعت قائلة: "أما المستوى الثالث فهو انتشار العدوى بشكل داخلي وواسع في كل أنحاء الدولة".

وقالت سمهوري إن "هناك إجراءات يجب أن يتم اتخاذها بالاعتبار، عند الانتقال من مرحلة إلى أخرى، فعند الوصول إلى المستوى الثالث ينبغي أن يتم إيقاف الأنشطة والتجمعات وتعليق الدراسة وما إلى ذلك من إجراءات".

وأردفت بقولها: "يجب على الدولة أن تقوم بدراسة تقسيم المخاطر جيدا، وهو أمر يأخذ أكثر من عامل بالاعتبار ليس فقط عدد الإصابات التي يتم تسجيلها وسرعة انتقال العدوى بين الجمهور فقط، وإنما قدرة النظام الصحي في التعامل مع الحالات المختلفة، وحال أصبحت هناك خطورة أو خوف من انتقال العدوى يجب اتخاذ تدابير احترازية مثل إغلاق المدارس وتعليق الأنشطة الجماهيرية فورًا".​