المبعوث الأمريكي: واشنطن لا تفكر في نشر قوات برية في سوريا

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، أن الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين سيردون بعقوبات مناسبة على روسيا والحكومة السورية، إذا ما خرقوا اتفاقية وقف إطلاق النار في مدينة إدلب السورية.

واشنطن- سبوتنيك وقال جيفري، اليوم الثلاثاء، "هدفنا ه رصد العقوبات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية والخطوات التي يمكن اتخاذها مع زملائنا في أوروبا وحلف الناتو لتشجيع روسيا وسوريا على عدم فعل ما يفكرون به، وهو خرق وقف إطلاق النار".

وأضاف جيفري "إذا ما تجاهلوا تحذيراتنا ومضوا قدما، سنرد بأسرع ما يمكن بعد التشاور مع حلفائنا في أوروبا وحلف الناتو".

كما أكد جيفري أن الولايات المتحدة لا تفكر في نشر قوات برية على الأرض في سوريا، وقال "لا يمكننا الحديث عن القوات البرية"، مضيفا "القوات البرية هو إجراء نهائي".