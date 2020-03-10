جهاز جديد للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في مطار دمشق الدولي

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، تزويد مطار دمشق الدولي بجهاز ماسح ضوئي حراري لقياس درجة حرارة الأشخاص القادمين إلى سوريا، في إطار تعزيز إجراءاتها الاحترازية المشددة في المعابر الحدودية للكشف عن أية حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.
ونقلت وكالة "سانا" للأنباء تصريح مديرة صحة دمشق، هزار رائف، "أن الوزارة وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية قامت، أمس الاثنين، بتركيب الجهاز لتسهيل عملية قياس درجة حرارة الجسم بشكل دقيق وتوفير الوقت والجهد حيث يمكن أخذ درجة حرارة أكثر من شخص في الوقت ذاته ويقوم الجهاز بإعطاء إشارة عند وجود ارتفاع بدرجة حرارة الشخص ليصار إلى تطبيق باقي الإجراءات الاستقصائية له".
وأضافت رائف "أن الوزارة تعمل على تركيب أجهزة مماثلة في باقي المعابر الحدودية".
وأكدت "الاستمرار بتطبيق الإجراءات الصحية المشددة على جميع المعابر حيث تقوم الفرق الطبية العاملة بها على مدار اليوم بقياس درجات الحرارة للمسافرين القادمين إلى سوريا وفي حال وجود اشتباه يتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة".
وأوضحت أنه (رغم خلو سوريا من أية إصابة) فإنه يتم بشكل يومي أخذ عينات من الأشخاص المشتبه بإصابتهم من المراكز والمشافي الحكومية والخاصة بجميع المحافظات وإرسالها إلى المخبر المرجعي بوزارة الصحة الذي جهز مؤخراً بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بوسائل التشخيص والشواهد المعيارية "الكيتات" المطلوبة لإجراء تحاليل لحالات يشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا" إضافة إلى مهامه في الكشف عن حالات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية وإنفلونزا الخنازير وغيرهما."
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