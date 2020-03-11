أرامكو تعرب عن استيائها من صورة العامل بعبوة التنظيف...صورة

ففي تغريدة نشرتها الشركة أعلنت فيها عن استيائها لهذه الصورة واتخاذ إجراءات صارمة تحول دون تكرارها.
وأكدت الشركة حزمها ضد المساس بقيمها المبنية على الاحترام والتمسك بأخلاقيات السلوك والتعامل.
وقد قامت الشركة على الفور بإيقاف هذا الفعل واتخاذ إجراءات صارمة تحول دون تكراره.— أرامكو (@Saudi_Aramco) March 10, 2020
وتؤكّد الشركة حزمها ضد المساس بقيمها المبنية على الاحترام والتمسك بأخلاقيات السلوك والتعامل.
يذكر بأنه قد تم تداول صورة لعامل يرتدى عبوة تعقيم في الشركة.
بعد تداول صورة لشخص يرتدي عبوة تعقيم..— هاشتاق السعودية (@HashKSA) March 10, 2020
"#أرامكو" تعرب عن استيائها الشديد من التصرف، وتتخذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكراره. pic.twitter.com/CACUTVOveU
وأعلنت المملكة العربية السعودية، يوم أمس الثلاثاء، اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في مكة المكرمة.
كما استعرض مجلس الوزراء السعودي، في وقت سابق اليوم، الجهود الوقائية المبذولة، والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا" الجديد، وضمان حماية صحة المواطنين والمقيمين.
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