أرامكو تعرب عن استيائها من صورة العامل بعبوة التنظيف...صورة

علقت شركة "أرامكو" السعودية على الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنة عن استيائها الشديد من هذا التصرف المسيء ودون أخذ الموافقة من الجهة المعنية بالشركة.

ففي تغريدة نشرتها الشركة أعلنت فيها عن استيائها لهذه الصورة واتخاذ إجراءات صارمة تحول دون تكرارها.

وأكدت الشركة حزمها ضد المساس بقيمها المبنية على الاحترام والتمسك بأخلاقيات السلوك والتعامل.

وقد قامت الشركة على الفور بإيقاف هذا الفعل واتخاذ إجراءات صارمة تحول دون تكراره.

وتؤكّد الشركة حزمها ضد المساس بقيمها المبنية على الاحترام والتمسك بأخلاقيات السلوك والتعامل. — أرامكو (@Saudi_Aramco) March 10, 2020

يذكر بأنه قد تم تداول صورة لعامل يرتدى عبوة تعقيم في الشركة.

بعد تداول صورة لشخص يرتدي عبوة تعقيم..



"#أرامكو" تعرب عن استيائها الشديد من التصرف، وتتخذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكراره. pic.twitter.com/CACUTVOveU — هاشتاق السعودية (@HashKSA) March 10, 2020

وأعلنت المملكة العربية السعودية، يوم أمس الثلاثاء، اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في مكة المكرمة.

كما استعرض مجلس الوزراء السعودي، في وقت سابق اليوم، الجهود الوقائية المبذولة، والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا" الجديد، وضمان حماية صحة المواطنين والمقيمين.