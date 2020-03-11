حميدتي: قوات الدعم السريع الأكثر احتياجا للخدمات الطبية

قال الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد قوات الدعم السريع في السودان، إنه يقدم كل الدعم للدائرة الطبية بقوات الدعم السريع.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن ذلك جاء خلال افتتاحه وحدة الطوارئ والإصابات الخاصة بمنسوبي قوات الدعم السريع بمعسكر شمبات، مشيدا بجهود الدائرة الطبية في تقديم أفضل الخدمات الطبية لقوات الدعم السريع وإنشاء وحدة طبية بمواصفات تقنية عالية وحديثة لاستيعاب أكبر عدد من المرضى.

النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، يؤكد اهتمامه ودعمه للدائرة الطبية بقوات الدعم السريعhttps://t.co/hSwd04d7Wj#سونا #السودان pic.twitter.com/ayPOqj9LzF — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) March 11, 2020

وأضافت الوكالة: "وجه دقلو بضرورة إنشاء وحدات طبية بالولايات وإعطائها الأولوية باعتبار أن منسوبي الدعم السريع بالولايات أكثر حاجة للخدمات الطبية".

وأوضح النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي أن الوحدة بها كل الأقسام الطبية والكوادر المؤهلة لتقديم أفضل الخدمات الطبية، وكشف عن أن هناك مشروعا لإعادة تأهيل بعض المستشفيات بالتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية من أجل تقديم وتوفير الخدمات الطبية لجميع المواطنين.

ووجه حميدتي بضرورة الاهتمام بالولايات وإعطائها الأولوية في مجال الخدمات الطبية.