الأردن... وقف استقبال الطرود البريدية من 6 دول

أعلن الأردن، اليوم الأربعاء، وقف استلام الطرود البريدية من 6 دول، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لتجنب وباء كورونا.

وقالت صحيفة "الغد" الأردنية: "عممت دائرة الجمارك على شركات البريد بوقف استقبال الطرود البريدية من الدول الأكثر انتشارا لفيروس كورونا وهي (إيران وإيطاليا، لبنان، الصين، العراق، كوريا الجنوبية)".

في سياق متصل، أعلن وزير الصحة الأردني، أمس الثلاثاء، غلق المعابر الحدودية مع الضفة الغربية، وحظر السفر إلى لبنان وسوريا بسبب فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر، في مؤتمر صحفي، إن بلاده قررت أيضاً عدم السماح للمسافرين القادمين من فرنسا وإسبانيا وألمانيا بالدخول إلى أراضيها اعتبارا من 16 مارس/ آذار ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف الوزير الأردني أن الحكومة ستغلق المعابر البحرية مع مصر، وتوقف حركة الركاب مع العراق برا بسبب الفيروس أيضاً. وأعلن غلق المعابر الحدودية مع الضفة الغربية.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عقد وزيرا الصحة سعد جابر والإعلام أمجد عودة العضايلة مؤتمرا صحفيا، اليوم الثلاثاء في رئاسة الوزراء، للإعلان عن مجموعة إجراءات حكومية للتعامل مع فيروس كورونا، خاصة السفر من وإلى المملكة.