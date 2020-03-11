حديقة "أم الإمارات" تستقبل أكثر من 3.5 مليون زائر خلال 5 أعوام

تحتفي حديقة "أم الإمارات" خلال شهر مارس/ آذار الجاري بمرور خمسة أعوام على إعادة افتتاحها في مارس 2015 بعد أن خضعت لأعمال تطوير وإعادة تصميم لمدة عامين.

واستقبلت الحديقة منذ ذلك الحين أكثر من 3.5 مليون زائر حرصوا على القدوم إلبها للاستمتاع بمرافقها وسلسلة الفعاليات والأنشطة التي تقام فيها في أجواء عائلية تمزج ما بين الترفيه والتعلم والاستكشاف، حسب وكالة "وام" الإماراتية للأنباء.

وعلى مدى الأعوام الخمسة الماضية شارك أكثر من 80 ألف طالب وطالبة في رحلات تعليمية إلى حديقة "أم الإمارات" في ظل حرص المؤسسات التعليمية على الاستفادة من طبيعة الحديقة الغناء ومرافقها في تعريف طلبتها بعدد من الموضوعات بما في ذلك تاريخ الحيوانات والنباتات الصحراوية وتكيفها مع البيئة المحيطة، والتعرف على بيولوجيا النظم والإدارة البيئية، فضلا عن استعراض حياة البدو وطريقة معيشتهم والتكيف مع البيئة وحسن ضيافتهم، وغيرها من الموضوعات التعليمية.

يذكر أن الحديقة شهدت خلال السنوات الخمس الماضية تسجيل ثلاثة أرقام قياسية جديدة في موسوعة غينيس بما في ذلك أطول سلسلة تصافح بالأيدي في العالم وأكبر مجموعة متنوعة من الحلويات في العالم ولوحة مهرجان التسامح.

وتم افتتاح حديقة "المشرف"، في مارس 2015، قبل أن يتم تغيير اسمها بعد عام إلى اسم "أم الإمارات".