10 صواريخ تستهدف معسكر للجيش العراقي شمالي بغداد

سقطت 10 صواريخ داخل معسكر للجيش العراقي، شمالي العاصمة بغداد، مساء اليوم الأربعاء، 11 مارس/آذار.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن عشرة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت داخل معسكر التاجي، شمالي بغداد، دون خسائر بشرية.

وأضافت الخلية، أن الأجهزة الأمنية، عثرت على سيارة نوع "كيا" تحمل منصة صواريخ فيها 3 صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية، شمال شرقي بغداد.

وزودت خلية الإعلام الأمني العراقي، وسائل الإعلام المحلية، والدولية، ومنها "سبوتنيك"، بصور للسيارة التي عثرت عليها الأجهزة الأمنية، التي حملت منصة الصواريخ والتي لم تنطلق.

وشهدت العاصمة بغداد، في الخامس من الشهر الجاري، قصفا صاروخيا استهدف المنطقة الخضراء التي تستهدفها الحكومة مقر لها.

وحينها كشفت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان حصلت عليه "سبوتنيك" 5 مارس الجاري، أن صاروخ نوع كاتيوشا انطلق من حي الأمانة شرقي العاصمة، باتجاه منطقة المنصور، سقط بالقرب من قيادة قوات حفظ القانون، دون خسائر تذكر.

واستطاعت القوات العراقية إبطال 4 صواريخ أخرى كانت مجهزة للانطلاق.