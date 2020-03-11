سوريا: عدوان جوي على البوكمال قرب نقطة تفتيش سورية عند الحدود مع العراق

أعلنت سوريا عن هجوم جوي على منطقة جنوب البوكمال بريف دير الزور.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مراسلها قوله إن "عدوانا جويا وقع على منطقة جنوب شرق البوكمال بريف دير الزور.

وأفاد تلفزيون الدولة السورية أنه تم تنفيذ الهجوم الطائرات بالقرب من نقطة تفتيش سورية على الحدود مع العراق، وتسبب ببعض الأضرار المادية.

🔴 #فوری



حملات جنگنده های ارتش ایالات متحده USAF به مقر گروه تروریستی حشد الشعبی در الهری البوکمال pic.twitter.com/STECkY6GsY — ائتلاف ۱۰ ꪜ (@etelaf10) March 11, 2020

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو -لم يتسنى لـ"سبوتنيك" التأكد من صحته- يظهر قصفاً صاروخياً في ساعة متأخرة من الليل، وقالوا إنه للهجوم على الموقع السوري في البوكمال.