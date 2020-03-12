اليمن... طيران التحالف يجدد قصف شبكات اتصالات في صعدة

اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الخميس، التحالف العربي بقصف شبكتي اتصالات في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن طيران التحالف شن غارتين على شبكة الاتصالات في مديرية ساقين غرب صعدة.

وأضافت بأن غارة جوية أخرى للتحالف استهدفت أبراج شبكة الاتصالات في جبل المفتاح بمديرية حيدان جنوب غرب صعدة.

وأشارت القناة إلى شن الجيش السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الواقعة على الشريط الحدودي غرب صعدة.

وكان طيران التحالف قصف، في حزيران/يونيو الماضي، أبراج الاتصالات في جبل المفتاح بمديرية حيدان، سبق ذلك مطلع تموز/يوليو قبل الماضي، تعرض شبكة الاتصالات في الجبل ذاته، إلى غارات جوية مماثلة أدت إلى إخراجها عن الخدمة.

وأعلنت قوات التحالف العربي، في 9 يوليو 2018م، على لسان متحدثها، العقيد الركن تركي المالكي، تدمير منظومة اتصالات لـ"أنصار الله" في محافظة صعدة، تتشعب إلى: "موقع اتصالات ومبان تحكم في جبل الوشحة بمحافظة حجة، وموقع اتصالات ومباني تحكم في جبل مفتاح وجبل مران بمحافظة صعدة، والذي يُعد مركز قيادة وسيطرة، وموقع اتصالات وغرف تحكم ومولدات كهربائية لغرف العمليات وهوائيات في جبل النوعة بمحافظة صعدة، وجميعها كانت مرتبطة بغرفة قيادة وسيطرة في محافظة عمران".