إيطاليا تبلغ روسيا بتأجيل اجتماع حول ليبيا

صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن نظيرتها الإيطالية قد أبلغت موسكو بتأجيل الاجتماع بشأن ليبيا، الذي كان مقررا في 19 مارس/ آذار في روما، بسبب فيروس كورونا.

وبحسب وزراة الخارجية الروسية، فقد جرت في 12 مارس/ آذار، محادثة هاتفية بين نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف والمدير العام للشؤون السياسية والأمن في وزارة الخارجية الإيطالية، سيباستيانو كاردي.

هذا وناقشا الطرفان الوضع في ليبيا مع التأكيد على أهمية الجهود المبذولة من المجتمع الدولي لتعزيز التسوية السياسية للأزمة في ليبيا.

وأبلغ كاردي بتأجيل الاجتماع المقرر في 19 مارس/ آذار في روما.

وأعلنت السلطات الإيطالية، أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وصل إلى 827 حالة، فضلًا عن تخطي الإصابات 1000 حالة.

وقالت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تحول إلى وباء عالمي، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.