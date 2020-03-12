الخارجية الألمانية: قصف قاعدة التاجي يهدد العمليات العسكرية ضد "داعش"

قالت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، إن قصف قاعدة التاجي في العراق، والذي أدى إلى مقتل ثلاثة جنود من التحالف الدولي، يهدد العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" ويزعزع استقرار الوضع في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحفيين "ندين الهجوم الصاروخي الجديد على قوات التحالف في العراق، ونعرب عن تعازينا لشركائنا الأمريكيين والبريطانيين وعوائل الضحايا، الهجمات غير مقبولة على الإطلاق، إنها تزيد من زعزعة استقرار العراق وتهدد نجاح العمليات العسكرية ضد داعش".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في الساعة الأولى من اليوم الخميس 12 مارس/ آذار، مقتل 3 وعدد من الجرحى من قوات التحالف الدولي ضد الإرهاب، إثر قصف صاروخي استهدف معسكرا شمالي العاصمة بغداد.

وتعرض معسكر التاجي العراقي شمال العاصمة بغداد، يوم أمس، الأربعاء، حيث توجد قوات أمريكية، لهجوم صاروخي مكثف.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، سقوط 10 صواريخ من طراز "كاتيوشا" داخل المعسكر.

وأضاف البيان أنه "تم العثور على سيارة من نوع "كيا" تحمل منصة صواريخ فيها 3 صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية".

وتحول العراق في الفترة الماضية إلى ساحة مواجهة عنيفة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث توترت الأمور بدرجة كبيرة بعد اغتيال قائد فيلق القدس للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، يوم 3 يناير/كانون الثاني، بعملية أمريكية، ردت عليها القوات الإيرانية بهجوم صاروخي واسع على قاعدة عين الأسد العسكرية.