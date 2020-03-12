الصحة العراقية: 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 83 إصابة .

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة:

"أجرت مختبرات وزارة الصحة والبيئة 111 نموذجاً لحالات مشتبه بإصابتها في مستشفيات المحافظات المختلفة، وكانت النتائج الإيجابية (الإصابات): 6 إصابات، موزعة كالتالي: حالة في النجف وحالة في بغداد الرصافة و 4 حالات بمدينة الطب في بغداد".

وأضافت الوزارة: "مجموع الإصابات، مع إضافة الحالات في إقليم كردستان، بلغ 83، مجموع حالات الشفاء 24 ومجموع الوفيات 8 ".

ويبلغ عدد الدول التي شهدت إصابات بالفيروس حالياً، ما لا يقل عن 114 دولة بحسب منظمة الصحة العالمية، وأصيب أكثر من 118 ألف شخص، وبلغ عدد الوفيات بحسب آخر الإحصاءات، أكثر من 4291، حول العالم.