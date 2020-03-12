لبنان: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 75

أعلن مستشفى رفيق الحريري الحكومي، اليوم الخميس، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول وباء كورونا، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 75 حالة بعد تسجيل 7 إصابات جديدة اليوم.

وأشار التقرير إلى أن العدد الإجمالي للحالات التي تم استقبالها في الطوارىء المخصّص للكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية 158 حالة، احتاجت 17 حالة منها إلى دخول الحجر الصحي، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي.

ولفت أن العدد الإجمالي للفحوصات المخبرية 206 ، النتائج السلبية 199، النتائج الإيجابية 7.

وأضاف التقرير:"غادر المستشفى 19 شخصا كانوا متواجدين في منطقة الحجر الصحي بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية، يوجد حتى اللحظة 14 حالة في منطقة الحجر الصحي، العدد الإجمالي للحالات الإيجابية داخل المستشفى 38 حالة.

وأكدت المستشفى أن وضع المصابين بكورونا مستقر ما عدا حالتين وضعهما حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل.

وأشار وزير الصحة حمد حسن، بعد اجتماع لجنة الصحة في البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، أن العمل جار على تحرير القرض المقدم من البنك الدولي لتجهيز المستشفيات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.

هذا وسجلت هذا الصباح حالة وفاة جديدة لمريض في مستشفى "سيدة المعونات" عمره 79 عامًا كان مصابا بمرض عضال، مما يجعل العدد الاجمالي للوفيات بفيروس كورونا في لبنان 3.