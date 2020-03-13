مقتل مدني وإصابة آخرين جراء قصف أمريكي على منشآت مطار كربلاء

أعلنت إدارة العتبة الحسينية أن منشآت مطار كربلاء الدولي قد تعرضت، ليلة أمس، للقصف بعدة صواريخ من قبل الطيران الأمريكي، مما أدى إلى استشهاد أحد المدنيين وجرح آخرين ممن يعملون في تشييد المطار، إضافة إلى أضرار كبيره في المنشآت الإدارية والخدمية.

وأوضح بيان العتبة أن هذا المطار مدني صرف وتشرف على إنشائه العتبة الحسينية المقدسة بالاتفاق مع عدة شركات عراقية ومن قبل كوادر عراقية مدنية بحتة.

ودان بيان العتبة الحسينية المقدسة هذا الاعتداء الصارخ الذي لا مبرر له أصلا، داعيا وسائل الإعلام المحلية والأجنبية إلى توثيق هذا العدوان والاطلاع على الطبيعة المدنية لمنشآت المطار وحجم الأضرار والخسائر الناجمة منه.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، يوم أمس الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب أعطى وزارة الدفاع سلطة لإمكانية الرد على هجوم شنته فصائل يوم أمس الأربعاء وأسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وجندي بريطاني.

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت، في الساعة الأولى من يوم الخميس 12 مارس/آذار، مقتل 3 وعدد من الجرحى من قوات التحالف الدولي ضد الإرهاب، إثر قصف صاروخي استهدف معسكرا شمالي العاصمة بغداد.

واعتبرت القيادة هذا الهجوم تحديا أمنيا خطيرا جدا وعملًا عدائيًا، وعليه وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق فوري لمعرفة الجهات التي أقدمت على هذا العمل العدائي والخطير وملاحقتها وإلقاء القبض عليها وتقديمها للقضاء، مهما كانت الجهة.