الخطوط الجزائرية تخفض رحلاتها إلى فرنسا وتلغيها إلى إسبانيا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الجمعة، عن إلغاء جميع رحلاتها في اتجاه إسبانيا ابتداء من 16 مارس/آذار، وتخفيض عدد الرحلات نحو فرنسا ابتداء من يوم غد السبت، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأصدرت شركة الطيران بيانا جاء فيه الآتي: "تقرر إلغاء كافة الرحلات مع إسبانيا ابتداء من يوم الاثنين القادم الواقع في 16 مارس وإلى غاية يوم 4 أبريل/نيسان المقبل".

وأضاف البيان: "في حين سيتم تخفيض الرحلات مع فرنسا بداية من غد السبت وإلى غاية 4 أبريل المقبل أيضا، فاستنادا لنفس المصدر فسيتم تعليق كافة الرحلات من وإلى فرنسا من المدن التالية: سطيف، باتنة، تلمسان، الوادي، بسكرة، الشلف، بجاية، عنابة".

وتابع البيان: "بالمقابل سيتم تخفيض عدد الرحلات من وإلى فرنسا، من العاصمة، وهران، قسنطينة".

يذكر أن الشركة قامت بإلغاء كل رحلاتها إلى روما وميلان في إيطاليا بسب التفشي فيروس كورونا المستجد.