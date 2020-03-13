الأردن يعلق رحلات الطيران مع مصر بسبب مخاوف من كورونا

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الجمعة، عن اتفاق مع الحكومة المصريّة يقضي بتعليق رحلات الطيران بين البلدين اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، الموافق 16 مارس/ آذار.

عمان - سبوتنيك. نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد عودة العضايلة، القول، بأنه "تم الاتفاق بين الحكومتين الأردنيّة والمصريّة على تعليق رحلات الطيران بين البلدين، اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.

وأكّد العضايلة أنّ "هذه الخطوة تأتي بعد التنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، وذلك في سياق الإجراءات الاحترازيّة والوقائيّة التي اتخذها البلدان للحدّ من فرص انتقال فيروس كورونا المستجدّ".

وأوضح أنّه سيتم تسيير رحلات الطيران بين البلدين خلال اليوم الجمعة وغداً السبت وبعد غد الأحد كالمعتاد، لكنّها ستتوقّف اعتباراً من صباح يوم الاثنين المقبل، وحتى إشعار آخر.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأردنية أعلنت يوم 10 مارس/ آذار، وقف السفر من وإلى لبنان وسوريا، وبما يخص الحركة عبر سوريا تم استثناء حركة الشاحنات.

ولن يسمح للقادمين من فرنسا وإسبانيا وألمانيا، بالدخول إلى أراضي المملكة اعتبارا من السادس عشر من هذا الشهر، وعدم السماح للأردنيين بالسفر إلى هذه الدول، وذلك ضمن سلسلة إجراءات احترازية تتخذها المملكة لمواجهة فيروس كورونا.

كما تم الإعلان عن إيقاف المعابر البحرية مع جمهورية مصر العربية، وتخفيض عدد رحلات الطيران القادمة منها بنسبة 50 بالمئة وعدم السماح بالسفر إلا للحالات الضرورية فقط.

وتم وقف حركة الركاب من وإلى العراق، عبر حدود الكرامة، مع الإبقاء على الحركة التجارية، ويستثنى من ذلك الوفود الرسمية واعتماد مطاري أربيل وبغداد للسفر فقط.