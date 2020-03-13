إقليم كردستان يعلن حظرا للتجوال في أربيل والسليمانية

أعلنت وزارة داخلية إقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، فرض حظر للتجوال في كل من مدينتي أربيل والسليمانية، وذلك في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن حظر التجوال يبدأ اعتبارا من منتصف ليلة اليوم الجمعة، ولمدة 48 ساعة، وفقا لما نشره موقع "كردستان 24".

ودعت وزارة الداخلية مواطني إقليم كردستان إلى البقاء في منازلهم حتى تتمكن الفرق المختصة من احتواء فيروس كورونا.

كما دعت كل من عاد إلى الإقليم من دول الجوار عبر طرق غير رسمية، إلى تسليم أنفسهم إلى الجهات المعنية لإجراء الفحوصات اللازمة.

وأوضحت الوزارة أن كل من يتخلف عن اللجوء إلى المراكز الصحية المختصة سيعتبر في عداد من يرغبون بانتشار الفيروس بين مواطني الإقليم.