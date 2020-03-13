وزيرة الصحة تكشف الحالة الصحية لأول طالب مصاب بفيروس كورونا في مصر

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية تصريحات على لسان وزيرة الصحة، تطرقت فيها لتفاصيل الحالة الصحية لطالب في أحد المدارس الخاصة في مصر، والذي أظهرت نتائج الاختبارات إصابته بفيروس كورونا الجديد.

وقالت زايد: "التلميذ المصاب بكورونا في حالة جيدة، فهو ووالده مجرد حاملين للفيروس، ولم تظهر عليهما أية أعراض".

وكانت وزارة التربية والتعليم المصرية، أعلنت في وقت سابق، يوم الخميس، إغلاق مدرسة سيتي الدولية بالزمالك في القاهرة وفرض "عزل ذاتي" على طلابها والمعلمين والإدارة المدرسية لمدة 14 يوما كإجراء "وقائي".

يذكر أن الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، تجاوزت 135 ألف، وبلغت الوفيات 4981 حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 15 ألف في إيطاليا وتخطت 10 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.