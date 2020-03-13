تخفيض حجم العاملين وتعليق عمل الأنشطة العلمية والثقافية في سوريا احترازا من كورونا

أعلنت الحكومة السورية سلسلة إجراءات وقائية، حكومية وتعليمية وثقافية، على خلفية انتشار فيروس كورونا في العالم.

وقرر الفريق الوزاري في رئاسة مجلس الوزراء السوري، اليوم الجمعة، "تخفيض حجم العاملين في مؤسسات القطاع العام الإداري إلى حدود /40/ % وفق نظام المناوبات بما يضمن حسن سير العمل وتخفيض عدد ساعات العمل واقتصارها على الفترة الممتدة من 9 صباحا حتى /2/ بعد الظهر وإلغاء نظام البصمة اليدوية لمدة شهر"، بحسب وكالة الأنباء "سانا".

يتبع...